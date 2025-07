Pogoda na jutro. Nadchodząca noc będzie ciepła. Środa, 2.07, zapowiada się słonecznie w całym kraju. W największych miastach termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą ponad 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodząca noc będzie dość ciepła, ale nie tropikalna. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. na północy kraju i do 14-16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr w całym kraju będzie słaby i zmienny. Aura będzie pogodna.

Pogoda w nocy tvnmeteo.pl

Warunki drogowe w nocy tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 2.07

Środa będzie słoneczna i upalna w niemal całej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-30 st. C na wschodzie, przez 31-32 st. C w centrum, do 34-36 st. C na zachodzie. Podobnie jak w nocy powieje słaby i zmienny wiatr.

Pogoda na środę tvnmeteo.pl

Warunki drogowe we środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w środę osiągnie na terenie całej Polski od 30 do 50 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne w większości kraju. Wyjątkiem będzie wschód - tu pogoda pozostanie bez wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo we środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w stolicy będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 30-31 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie nie będzie chmur. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1019 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Za dnia w Trójmieście zaświeci słońce. Temperatura maksymalna osiągnie 30-32 st. C. Powieje słabo, chwilami umiarkowanie, z różnych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu nie będzie chmur. Słupki rtęci pokażą minimalnie 14-15 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Jutro w stolicy Wielkopolski będzie królować słońce i upał - temperatura maksymalna wyniesie nawet 33-34 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, z różnych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie bezchmurna. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień w największym mieście Dolnego Śląska będzie słoneczny i upalny - słupki rtęci pokażą 32-33 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, z różnych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie nie będzie chmur. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Zawieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Dzień w Krakowie również będzie bezchmurny. Termometry pokażą maksymalnie 30-31 st. C. Będzie wiał zmienny, słaby, chwilami umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 993 hPa.

