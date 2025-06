Pogoda na jutro, czyli środę 18.06. Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie i spokojnie. Również za dnia nie powinniśmy spodziewać się gwałtownych zjawisk atmosferycznych, chociaż w części kraju da się nam we znaki silny wiatr. Termometry pokażą od 21 do 27 stopni Celsjusza.

W nocy na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie okresami dość silny, bo w porywach osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 18.06

Środa przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami na północy i północnym wschodzie kraju pojawi się przelotny deszcz o natężeniu do trzech litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C miejscami na południowym zachodzie i południu. Powieje północno-zachodni i zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach na północy będzie wiał z prędkością do 60-70 km/h.

Pogoda na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w regionach południowych do ponad 80 procent na północy. W południowej Polsce będzie ciepło, w północnej odczuwalny będzie komfort termiczny. W całym kraju zapanuje korzystny biomet.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nadchodząca noc w Warszawie będzie pogodna. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z zachodnich kierunków. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Mogą wystąpić także przelotne opady deszczu. Termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie ma się wahać i o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotnie może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna noc. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie waha się, a o północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy do 26 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma spadać i w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pogodne. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu środa upłynie pod znakiem kłębiastego, umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry wskażą do 26 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie zapowiada się noc w Krakowie. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr z zachodu okaże się umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać, a o północy barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie prognozowana jest środa z umiarkowanym i dużym, kłębiastym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać i w południe osiągnie 993 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl