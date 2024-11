Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W części kraju pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą od 2 do 8 stopni Celsjusza.

Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na południu, wschodzie i w centrum kraju do 7-8 st. C w rejonie Pomorza. Z kierunku północnego i zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.