Pogoda na jutro, czyli na środę 04.09. Noc będzie pogodna i bez opadów. Podobnej aury możemy spodziewać się w dzień, jednak mieszkańcy większości regionów powinni przygotować się na męczący skwar. Termometry pokażą od 28 do 33 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W całym kraju noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku, poprzez 16 st. C w Warszawie, do 19 st. C w Szczecinie i Poznaniu. Powieje słaby wiatr ze wschodu.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 04.09

Środa w całym kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od 28 st. C w Gdańsku, poprzez 31 st. C w Warszawie, do 33 st. C w Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby lub umiarkowany.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 60 procent, a najwyższa spodziewana jest w pasie Wybrzeża. W prawie całym kraju będzie nam upalnie, jedynie w północnej Polsce odczujemy gorąco. Tam również warunki biometeorologiczne będą neutralne - we wszystkich innych regionach okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodna noc bez opadów prognozowana jest w Warszawie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 16 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie pogodną aurę. Nie będzie padać. Termometry pokażą 31 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby lub umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pogodne i bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Słaby lub umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Barometry w południe pokażą 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Bezchmurna aura zapanuje w nocy w Poznaniu. Termometry pokażą minimalnie 19 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczna środa. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby lub umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba. W najchłodniejszym momencie na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby. Barometry o północy wskażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słoneczna środa prognozowana jest we Wrocławiu. Termometry wskażą do 32 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby lub umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. O północy zobaczymy na barometrach 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę nad Krakowem zapanuje słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby lub umiarkowany. Barometry pokażą w południe 994 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl