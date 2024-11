Najbliższa noc będzie pochmurna z przejaśnieniami na południu, zachodzie kraju i Pomorzu. Wystąpią liczne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 100-1000 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Warmii i Pomorzu oraz 5-7 st. C nad samym morzem. Powieje słaby umiarkowany wiatr ze wschodnich i południowo-wschodnich kierunków.