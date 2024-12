W nocy może padać śnieg ziarnisty

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 28.12. Noc przyniesie liczne zamglenia i mgły, lokalnie może słabo padać śnieg ziarnisty. W dzień termometry pokażą od 2 do 6 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc przyniesie pochmurną aurę z licznymi zamgleniami i mgłami, okresami pojawią się opady mżawki. Na południowym wschodzie i częściowo południu Polski możliwe są marznące mgły i mżawka. Na krańcach wschodnich Podkarpacia może słabo popadać śnieg ziarnisty. Śnieg ziarnisty to opad małych, nieprzezroczystych ziarenek lodu o średnicy poniżej jednego milimetra. Kiedy ziarenka uderzają o twarde podłoże, nie rozpryskują się i nie rozpadają.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3-4 st. C na Pomorzu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 28.12

W sobotę będzie pochmurno, spodziewane są liczne zamglenia oraz gęste mgły utrzymujące się miejscami przez cały dzień. Okresowo pojawią się słabe opady mżawki. W rejonie górskim możliwe są marznące mgły i opady mżawki, a na krańcach południowo wschodnich - śnieg ziarnisty. Nieliczne przejaśnienia mogą wystąpić jedynie na południowym zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C na południu i południowym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Słaby wiatr na północy będzie wiał z południowego zachodu, na południu - ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. W całym kraju będzie chłodno i wilgotno, tylko mieszkańcy południowo-zachodnich krańców odczują komfort termiczny. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na południowym wschodzie - neutralne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie całkowite, prognozowane są silne zamglenie i mgła. Okresowo możliwa jest mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie całkowite zachmurzenie i silne zamglenie. Okresowo możliwa jest też mżawka. Termometry wskażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą sektora południowo-zachodniego. Ciśnienie powoli spada, w południe sięgnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi całkowite zachmurzenie i silne zamglenie. Okresowo możliwy jest opad mżawki. Na termometrach zobaczymy 3-4 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie powoli spada, o północy sięgnie 1032 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka sobota z całkowitym zachmurzeniem. Prognozowane są silne zamglenia i opad mżawki. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 5-6 st. C. Powieje zmienny wiatr z przewagą południowo-zachodniego, słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, w południe sięgnie 1029 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie całkowite, wystąpi silne zamglenie i mgła. Okresowo możliwa jest też mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie powoli spada, o północy sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na sobotę w Poznaniu prognozuje się całkowite zachmurzenie. Początkowo możliwa jest mgła, a następnie silne zamglenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4-5 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie powoli spada, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Prognozowane jest zamglenie, nad ranem możliwa mgła. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na sobotę we Wrocławiu prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie, możliwe jest też zamglenie. Temperatura wzrośnie do 3-4 st. C. Wiatr słaby, zmienny, będzie wiał z przewagą sektora południowo-wschodniego. Ciśnienie powoli spada, w południe sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części nocy spodziewane jest zamglenie, mgła, okresowo marznąca. Termometry wskażą -1/0 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa sobota z całkowitym zachmurzeniem. Możliwe są zamglenia, początkowo może pojawić się też mgła. Temperatura maksymalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie powoli spada, w południe sięgnie 1004 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

