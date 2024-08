Pogoda na noc

Wieczorem na wschodzie kraju wystąpią zanikające, przelotne opady deszczu. W nocy przelotny deszcz możliwy jest w centrum, na południu oraz na Wybrzeżu i Pomorzu. W pozostałych regionach Polski dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 19 st. C w Warszawie , Wrocławiu , Łodzi i Kielcach . Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota, 17.08

Sobota na wschodzie Polski przyniesie pogodną aurę przez cały dzień. W pozostałych regionach, po pogodnym poranku, zachmurzenie stopniowo wzrośnie. Spodziewane są opady deszczu i burz. Na południu kraju oraz w województwach łódzkim i świętokrzyskim przewidywane są najbardziej gwałtowne zjawiska. Spadnie tam około 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, możliwy jest grad, a wiatr w porywach rozpędzi się do około 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 31 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, południowo-zachodni.