Pogoda na noc 10/11.05

W nocy wystąpi zmienne zachmurzenie, które w części kraju może wzrosnąć do dużego. Prognozowany jest słaby, przelotny deszcz na linii frontu - od Pomorza, przez centrum, po Lubelszczyznę. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie Polski możliwe są przygruntowe przymrozki i spadek temperatury do -2 st. C. Powieje przeważnie słaby wiatr, na ogół z północy.