Pogoda na jutro. Noc zapowiada się z niską temperaturą w całym kraju. Miejscami chwyci lekki mróz. Poniedziałek 28.04 przyniesie sporo słońca. Zrobi się cieplej, a lokalnie termometry pokażą nawet 20 stopni.

Noc zapowiada się pogodnie, bez opadów. Termometry wskażą minimalnie od -2/-1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, przez 0-2 st. C w centrum, do 2-3 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 28.04

Poniedziałek zapowiada się słonecznie. Jedynie na północy i wschodzie przejściowo pojawi się większe zachmurzenie przez chmury piętra wysokiego. Padać jednak nie będzie. Termometry pokażą od 15-17 st. C na północy i wschodzie do 18-20 st. C na południu i zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek w całym kraju będzie oscylować w granicach 30-50 procent. Przeważnie odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się w całym kraju korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie, bez opadów zapowiada się noc w Warszawie. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek okaże się pogodny. Temperatura w Warszawie wyniesie maksymalnie 18-19 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 0-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1030 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dość pogodnie i bez opadów zapowiada się poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Na termometrach zobaczymy do 15-17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie i bez opadów zapowiada się noc w Poznaniu. Temperatura wyniesie minimalnie 1-2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

To będzie pogodny poniedziałek w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy do 18-19 st. C. Powieje słaby, południowy i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie, bez opadów zapowiada się noc we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 1-2 st. C. Nadciągnie słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słonecznie, bez opadów zapowiada się poniedziałek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie, bez opadów. Temperatura wyniesie minimalnie 0-1 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie możemy spodziewać się słonecznej aury i braku opadów. Temperatura wyniesie maksymalnie 18-19 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

