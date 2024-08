Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C w Małopolsce, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie wiać z kierunku północno-wschodniego, na ogół słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami silniej.

Pogoda na poniedziałek 26.08

Na termometrach zobaczymy od 22 st. C nad morzem, przez 24 st. C w środkowej Polsce, do 29-30 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje północno-wschodni, skręcający na południu i zachodzie na południowy, słaby i umiarkowany wiatr.