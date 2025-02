W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. W pasie od Pomorza po Małopolskę prognozowane są opady deszczu i mżawki, maksymalnie do 1-5 litrów na metr kwadratowy, a na zachodzie silne zamglenia i mgły. Nocą pogodnie będzie jedynie na krańcach wschodnich. Temperatura minimalna sięgnie od -7/-6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1/-0 st. C w centrum Polski, do 1/2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i północno-zachodni. Na wschodzie powieje z południa.