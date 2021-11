Pogoda na jutro - poniedziałek 15.11. Pochmurno i chłodno, od 3 do 9 stopni

Pogoda na noc z niedzieli na poniedziałek 14/15.11

Temperatura minimalna wyniesie od -1 do 0 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, przez 1-2 st. C na południu, do 3-5 st. C na pozostałym obszarze kraju. Miejscami w południowych regionach przy większych rozpogodzeniach możliwe są spadki temperatury poniżej 0 st. C. Z kierunku południowo-wschodniego wiatr powieje ze słaba siłą.