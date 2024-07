Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 15.07. W nocy burze zaczną powoli odsuwać się znad terenu Polski, a niebo będzie przeważnie pogodne. Również w dzień grzmoty spodziewane są tylko w nad niewielką częścią kraju. Na termometrach zobaczymy od 25 do 31 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Na przeważającym obszarze kraju noc zapowiada się pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie, początkowo z zanikającymi opadami przelotnymi, a na Podkarpaciu - także burzami z opadami 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Słaby, przelotny deszcz pojawi się także lokalnie w Wielkopolsce i na Kujawach. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 19 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Pogoda na jutro - poniedziałek 15.07

Poniedziałek w całym kraju przyniesie pogodną, słoneczną aurę. Słaby, przelotny deszcz może popadać jedynie na Pomorzu oraz na Podkarpaciu, zaś w górach i na obszarach podgórskich zaistnieje ryzyko burzy. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na północy do 31 st. C na południu Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni.