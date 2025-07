Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 14.07. W nocy pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W dzień również może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 29 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie. Na południowym zachodzie kraju spodziewane są słabnące, zanikające opady deszczu o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski wystąpią przelotne opady rzędu 5-10 l/mkw., które będą zanikać. Poza tym możliwe są burze z punktowym opadem o sumie 15-25 l/mkw. i porywami do 60-80 kilometrów na godzinę. Tam, gdzie opady ustąpią w drugiej części nocy nie można wykluczyć wystąpienia mgły i/lub zamglenia.

Temperatura minimalna wyniesie w całym kraju od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, jedynie podczas burzy silny i porywisty.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek 14.07

Poniedziałek początkowo zapowiada się pogodnie, jedynie lokalnie możliwe są szybko zanikające zamglenia/niskie mgły, a na północy i lokalnie na wschodzie słabnące opady. Następnie w przeważającej części dnia, niemal wszędzie, rozwinąć się mają chmury kłębiasto-deszczowe z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami. Na południowym zachodzie spadnie do 1-5 l/mkw. W pozostałej części Polski spodziewane są intensywniejsze opady oraz burze, podczas których spadnie do 20-35 l/mkw. Może też lokalnie spaść grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach okaże się silny i rozpędzi się do 70-85 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. Na północy kraju będzie ciepło i wilgotno, w pozostałych regionach - gorąco i "duszno". Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane do przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej części nocy możliwa jest burza. Później, kiedy opady zanikną, możliwe jest zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr przeważnie południowy do okresowo zmiennego, okaże się słaby, jedynie podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie będzie początkowo pogodnie. W ciągu dnia prognozowany jest rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. W godzinach popołudniowych może zagrzmieć. Termometry wskażą 26 st. C. Powieje południowo-zachodni do zachodniego wiatr, słaby do umiarkowanego. W czasie burzy będzie wiał ze zmiennych kierunków, silny i porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pierwszej części nocy możliwe są burze. Później, kiedy opady zanikną, spodziewana jest niska mgła i silne zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr okaże się przeważnie wschodni i południowo-wschodni do okresowo zmiennego, słaby, jedynie podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przeważnie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, okresowo możliwa jest burza. Temperatura sięgnie 23 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych z przewagą sektora południowego, słaby i umiarkowany, podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu początkowo wystąpi duże zachmurzenie oraz słabnące, przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć. Następnie, kiedy zanikną opady, możliwe jest zamglenie. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby, jedynie podczas burzy silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie początkowo pogodny. W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego i przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. Nie można wykluczyć burzy. Termometry wskażą 25 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego, w zasięgu chmur opadowych silny i porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Naw we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie umiarkowane. Początkowo możliwa jest burza, następnie nie wystąpią żadne zjawiska. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie zmienny z przewagą sektora południowego, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka początkowo pogodny poniedziałek. W ciągu dnia prognozowany jest rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie okaże się umiarkowane do przejściowo dużego z przelotnymi opadami deszczu. Burza możliwa jest w pierwszej części nocy. Później, po zaniku opadów, możliwe jest silne zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby, podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie początkowo zapowiada się pogodnie bez zjawisk. W ciągu dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego z przelotnymi opadami deszczu. Istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się burzy w godzinach wieczornych. Termometry wskażą 28 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 988 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl