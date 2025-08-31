Pogoda na jutro - poniedziałek 1.09. Mglista noc i poranek

31 sierpnia 2025, 19:14
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 1.09. W nocy na zachodzie Polski utrzyma się pogodna aura, w innych częściach kraju prognozy nie są tak optymistyczne.

PogodaDługoterminowaWeekend

W nocy na zachodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur, szczególnie nad ranem na północnym wschodzie i wschodzie Polski. Miejscami spodziewane są też mgły. Na południowym wschodzie jeszcze lokalnie spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Minimalna temperatura wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Pomorzu i Kujawach, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr wschodni i północny. Będzie on słaby lub umiarkowany.

Prognoza na jutro - poniedziałek 1.09

W poniedziałek rano miejscami będzie mglisto. Poza tym prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie kraju okresami duże. Lokalnie spadnie przelotny deszcz, którego suma wyniesie do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Odczuwalny będzie południowy i wschodni wiatr, który będzie słaby lub umiarkowany.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność powietrza w ciągu dnia wystąpi na południu kraju i wyniesie powyżej 60 procent. Na zachodzie będzie poniżej 50 procent. Warunki biometeo w przeważającej części kraju będą korzystne, jedynie na południowym wschodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Na noc w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem duże. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko wzroście, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie będzie pogodny. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian - w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie umiarkowanie zachmurzone. Rano zrobi się mglisto. Minimalna temperatura wyniesie 11 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko wzrośnie. O północy osiągnie wartość 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i mglista. Słupki rtęci nie pokażą mniej niż 13 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko będzie rosło, północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pogodny. Maksymalna temperatura nie przekroczy 26 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na nocnym niebie we Wrocławiu pojawi się małe zachmurzenie. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 13 st. C. Nadciągnie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, o północy wyniesie ono 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągając wartość 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Może również spaść przelotny deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Odczuwalny będzie wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, o północy osiągając wartość 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie pojawi się zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Może wystąpić przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 984 hPa.

