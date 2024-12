Nocą możliwy jest dwucyfrowy mróz

Pogoda na jutro. Noc zapowiada się z marznącymi opadami, na drogach zrobi się ślisko. Temperatura może mocno spaść, miejscami prognozowany jest dwucyfrowy mróz. W piątek 13.12 temperatura lokalnie wciąż będzie utrzymywać się poniżej zera. Nigdzie nie powinno padać.

Noc z czwartku na piątek będzie pochmurna, z postępującymi od północnego wschodu rozpogodzeniami. Na krańcach południowych w dalszym ciągu lokalnie mogą wystąpić słabe opady śniegu, pojawi się ryzyko marznącej mżawki. Na zachodzie i północnym zachodzie w drugiej części nocy prognozowane są liczne mgły, lokalnie osadzające szadź. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Lokalnie, szczególnie na krańcach północno-wschodnich oraz w górach temperatura może jednak spaść poniżej -10 st. C. W wielu miejscach na drogach zrobi się bardzo ślisko. Wiatr na zachodzie będzie słaby, zmienny, na wschodzie przeważać będzie ten wiejący z północnego zachodu, słaby lub okresowo umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 13.12

Piątek upłynie bez opadów. Na zachodzie i częściowo w centrum kraju na niebie spodziewana jest przewaga chmur, a nad ranem w wielu miejscach utrzymywać się będą marznące mgły. W pozostałej części kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane do małego na północnym wschodzie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą -2/-1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiejący z z kierunków południowych wiatr będzie słaby, a na południowym wschodzie - zmienny.

Warunki biometeo - piątek

Wilgotność powietrza w piątek największa, utrzymująca się w granicach 90 procent, będzie na północnym zachodzie. Najniższej wartości, rzędu 60-70 procent, możemy spodziewać się na wschodzie. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne, neutralne bądź korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie nocą w Warszawie będzie duże do umiarkowanego i małego. Na termometrach zobaczymy minimalnie -4 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie w piątek okaże się umiarkowane do małego, głównie przez chmury piętra wysokiego. Temperatura maksymalna osiągnie 1 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie będzie początkowo rosło, następnie lekko spadnie, w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie nocą będzie duże, a chwilami umiarkowane. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w drugiej części nocy słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1032 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie okaże się duże do umiarkowanego w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna osiągnie 2-3 st. C. Powieje zmienny wiatr do południowego, słaby. Ciśnienie początkowo będzie się wahać, następnie lekko spadnie, w południe osiągnie 1034 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w niedzielę okaże się duże i całkowite, w drugiej części nocy pojawi się marznąca mgła. Termometry pokażą minimalnie -4/-3 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Nad ranem w Poznaniu pojawi się ryzyko marznącej mgły osadzającej szadź, w ciągu dnia zachmurzenie okaże się duże, padać nie powinno. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie początkowo rośnie, następnie lekko spada, w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu należy spodziewać się zachmurzenia dużego i całkowitego, możliwa jest marznąca mgła. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2/-1 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni do zmiennego, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Nad ranem w piątek we Wrocławiu pojawi się stopniowo zanikająca mgła i silne zamglenie. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna osiągnie 2-3 st. C. Wiatr będzie zmienny lub południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie w nocy okaże się duże i całkowite, możliwe są w Krakowie bardzo słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do -3/-2 st. C. Powieje słaby, zmienny watr z przewagą zachodniego. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w piątek okaże się duże do umiarkowanego w drugiej części dnia, nad ranem możliwe są bardzo słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 0-1 st. C. Wiatr będzie zmienny lub południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie będzie stabilne, w południe wyniesie 1009 hPa.

