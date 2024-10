Pogoda na jutro. Niedziela 27.10 będzie kolejnym dniem z wysoką temperaturą. Na południu Polski dobije ona do niemal 20 stopni Celsjusza, a do tego spodziewamy się dużej ilości słońca. Jeśli popada, to słabo i tylko na Pomorzu Zachodnim.

Noc na północy i zachodzie kraju będzie pochmurno z licznymi mgłami ograniczającymi widzialność do 100-200 metrów. Na pozostałym obszarze Polski będzie dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich do 8-10 st. C na południu i częściowo w centrum. Wiatr będzie słaby, południowy.

Pogoda na niedzielę 27.10

Mgły utrzymają się rano w północnych i zachodnich regionach. W ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a wieczorem w rejonie Pomorza Zachodniego pojawią się słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14-15 st. C na północy do 18-19 st. C na południu kraju. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę w większości kraju osiągnie około 60 procent. Będzie bardzo ciepło, a warunki biometeorologiczne pozostaną bez wpływu na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Dość pogodnie. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy na barometrach 1000 hPa hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dość pogodnie. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie wzrośnie w południe do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Duże zachmurzenie z mgłami. Temp. min. 6 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temp. maks. 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Duże zachmurzenie z mgłami. Temp. min. 6 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temp. maks. 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Duże zachmurzenie, lokalnie możliwe mgły. Temp. min. 7 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Temp. maks. 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Duże zachmurzenie z zamgleniami. Temp. min. 8 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temp. maks. 19 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

