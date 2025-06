Noc w całej Polsce zapowiada się pogodnie. Więcej chmur pojawi się w północno-wschodniej części kraju, ale nie będzie z nich padać. Termometry pokażą od 10-12 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 13-14 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby, nieco silniejszy może być jedynie w centrum i na wschodzie.

Pogoda na jutro - niedziela 22.06

W niedziele będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Na zachodzie będzie na ogół bezchmurnie, ale mogą pojawić się cienkie chmury piętra wysokiego. Więcej chmur spodziewanych jest w centrum i na wschodzie kraju, a zwłaszcza na południowym wschodzie. Nie będzie z nich jednak padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 st. C na północnym wschodzie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 29-31 st. C (lokalnie 32-33 st. C) na zachodzie. Wiatr z północnego zachodu będzie skręcał w kierunku południowo-zachodnim. Silniejsze podmuchy odczują tylko mieszkańcy wschodniej Polski.