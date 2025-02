W nocy wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowym zachodzie kraju nie powinno padać, zaś w pozostałej części kraju miejscami mogą pojawiać się przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów, na północy do 5 cm. Termometry pokażą minimum od -11/-10 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz miejscami w centrum kraju i na Wyżynie Śląskiej, do -5 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela, 16.02

Niedziela przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Padać nie powinno jedynie na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Z północy powieje słaby i umiarkowany.