Pogoda na jutro, czyli czwartek, 3.04. W nocy i nad ranem w części kraju mogą pojawić się przymrozki oraz lokalne zamglenia. Później, w ciągu dnia, dominować już będzie słoneczna i pogodna aura. Na termometrach zobaczymy do 18-19 stopni Celsjusza.

Zbliżająca się noc będzie pogodna niemal w całym kraju. Na niebie pojawi się większe zachmurzenie, które utrzyma się na krańcach południowo-wschodnich. Przejściowo w drugiej części nocy możliwy jest wzrost zachmurzenia na północnym wschodzie wraz z lokalnymi zamgleniami. Padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju. Jedynie w obszarach górskich termometry pokażą 0 st. C. Możliwe są także przygruntowe przymrozki. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek, 3.04

Nad ranem na północnym i południowym wschodzie kraju wystąpi większe zachmurzenia oraz lokalne, szybko zanikające zamglenia. W przeważającej części dnia będzie słonecznie i pogodnie. Więcej chmur może pojawić się na południu Polski, ale nie przyniosą one opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej (na samym wybrzeżu chłodniej 10-12 st. C) i w Małopolsce, i na Podkarpaciu (w rejonie górskim 12-14 st. C) do 18-19 st. C w pozostałej części kraju (temperatura odczuwalna w słońcu, szczególnie na północnym zachodzie wyniesie do 20-21 st. C). Wiatr będzie północno- wschodni, słaby i umiarkowany, w górach dość silny z okresowymi porywami do 50-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie poniżej 60 procent. W czwartek pogoda będzie pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W pierwszej części nocy niebo nad Warszawą będzie bezchmurne, później mogą pojawić się chmury, które nie przyniosą opadów. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany i słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek wystąpi zachmurzenie małe do umiarkowanego, bez zjawisk. Mieszkańcy Warszawy zobaczą na termometrach do 18 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni i słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Najbliższa noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. Ciśnienie będzie się wahać, o północy barometry pokażą 1029 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W ciągu dnia wystąpi małe zachmurzenie przez cienkie chmury piętra wysokiego, bez zjawisk. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą do 16 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1030 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie bezchmurne, a na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany i słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie małe zachmurzenie. Mieszkańcy Poznania zobaczą na termometrach do 18 st. C. Słaby wiatr powieje z północno-wschodnich kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie na ogół będzie małe, okresami bezchmurnie. Termometry we Wrocławiu pokażą minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie małe do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, a w drugiej części możliwe zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie się wahać, o północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Również w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego. Termometry w Krakowie pokażą do 16 st. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie lekko wzrośnie, w południe wyniesie 998 hPa.

