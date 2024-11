W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Strefa słabych i umiarkowanych opadów deszczu przemieści się z zachodu w głąb kraju. Spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na południowym wschodzie Polski dopisze dość pogodna aura z zamgleniami i mgłami ograniczającymi lokalnie widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni Celsjusza w Krakowie do 5 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, który na zachodzie okaże się silny i w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. W górach może wiać do 70-90 km/h.