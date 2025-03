Pogoda na jutro - czwartek, 20.03. Noc przyniesie pogodną, ale mroźną aurę. Miejscami termometry pokażą nawet -5 stopni Celsjusza. Zdecydowanie cieplej zapowiada się dzień. Zaświeci słońce, a temperatura wzrośnie powyżej 15 stopni.

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura wyniesie do -2/-3 st. C na północy i wschodzie Polski do -3/-5 st. C na południu, zachodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 20.03

Słonecznie zapowiada się czwartek, padać nie będzie. Na termometrach zobaczymy od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza wyniesie w czwartek w granicach 30-50 procent. Odczujemy komfort termiczny oraz ciepło, a biomet okaże się korzystny.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie i bez opadów zapowiada się noc w Warszawie. Temperatura spadnie do -3/-2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Szykuje się słoneczny czwartek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc ze środy na czwartek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do -2/-1 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1027 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie słoneczny czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okaże się południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie, bez opadów będzie w nocy w Poznaniu. Temperatura spadnie do -4/-3 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Słonecznie, bez opadów zapowiada się czwartek w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy do 13-14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnej aury i braku opadów możemy spodziewać się w nocy we Wrocławie. Temperatura spadnie do -5/-3 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka słoneczny czwartek. Na termometrach zobaczymy do 14-15 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie, choć nad ranem mogą lokalnie utworzyć się mgły. Temperatura spadnie do -5/-4 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12-13 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl