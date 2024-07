Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko na Podkarpaciu do północy występować będą burze, podczas których spadnie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgną 50-70 kilometrów na godzinę. Słaby, przelotny i krótkotrwały deszcz może pojawić się na Pomorzu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby wiatr, w strefie brzegowej także umiarkowany, z zachodu.