Pogoda na jutro. Nocą w wielu regionach czeka nas spore zachmurzenie, utworzą się mgły. Lokalnie może spaść drobny śnieg. Czwartek 14.11 zapowiada się pochmurnie, deszczowo, a miejscami opady zamienią się w deszcz ze śniegiem. Temperatura nie przekroczy 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą czeka nas zachmurzenie całkowite nad przeważającą częścią kraju, jedynie na północnym zachodzie i północy możliwe są przejaśnienia. W całym kraju pojawią się liczne zamglenia, a lokalne mgły najbardziej prawdopodobne są na zachodzie i w centrum. W pasie południowo-wschodnim wystąpi ryzyko opadów marznących deszczu bądź mżawki, a na Podkarpaciu możliwy jest drobny śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu (przy gruncie miejscami poniżej -2 st. C), przez 1-2 st. C w centrum, do 3-4 st. C na północnym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr, okresowo umiarkowany.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 14.11

W czwartek czeka nas pochmurna aura z możliwymi przejaśnieniami na północy kraju, lokalnie też południu. Z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim przemieszczać się będzie wąska strefa opadów deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na czele tej strefy, szczególnie na północnym wschodzie, możliwe są krótkookresowe opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od około 4-5 st. C na wschodzie do 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego, nad morzem możliwe są porywy osiągające do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

W dzień wilgotność największa będzie na północnym zachodzie kraju, przekroczy 90 procent. Biomet będzie niekorzystny, odczujemy chłód.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie będzie całkowite, pojawi się zamglenie, okresami możliwa jest marznąca mżawka. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C (przy gruncie mniej niż 0 st. C). Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w czwartek okaże się całkowite, okresowo wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 5-6 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr do umiarkowanego. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Nocą zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże, pojawią się zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Powieje południowy do południowo-zachodniego słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie będzie duże do okresowo całkowitego ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 7-8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany. Ciśnienie stabilne, w południe sięgnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie okaże się duże i całkowite, wystąpią silne zamglenie, w drugiej części nocy możliwa jest mgła. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu zachmurzenie będzie duże do całkowitego z okresowymi, słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 6-7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr, momentami umiarkowany. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w nocy okaże się duże i całkowite, wystąpią silne zamglenia, w drugiej części nocy możliwa jest mgła. Na termometrach zobaczymy do 2-3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w czwartek będzie duże do całkowitego, w drugiej części dnia może słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7-8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie w nocy w Krakowie okaże się całkowite, wystąpią zamglenia, pojawi się ryzyko marznących opadów deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie -1-0 st. C (przy gruncie może spaść poniżej -2 st. C). Wiatr będzie zmienny, południowo-zachodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w czwartek okaże się duże do całkowitego, nad ranem możliwe są marznące opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy do 5-6 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 997 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl