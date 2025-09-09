Prognoza pogody we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

We wtorek rano mogą snuć się mgły i zamglenia, ale dzień zapowiada się raczej pogodnie - zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie bez deszczu. Więcej chmur pojawi się jedynie we wschodniej Polsce, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane do przejściowo dużego. Po południu, a na krańcach południowo-wschodnich przez cały dzień, może przelotnie padać deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami może zagrzmieć i w burzach spaść do 20-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza we wschodnich regionach do 25 st. C w centrum i na zachodzie. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie podczas burz okresami silniejszy.

Warunki biometeo we wtorek

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Zapanują głównie neutralne warunki biometeorologiczne, korzystne jedynie na północnym zachodzie i niekorzystne na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka początkowo pogodny wtorek. W ciągu dnia może jednak padać, a wieczorem nawet zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie przeważnie umiarkowany, w zasięgu chmur opadowych okresowo dość silny. Ciśnienie osiągnie w południe 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie wtorek przyniesie umiarkowane i okresami duże zachmurzenie. Wieczorem może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zmienny do wschodniego. W południe barometry wskażą 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorkowy poranek w Poznaniu zapowiada się mgliście, ale dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach w południe zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Po porannych mgłach i silnym zachmurzeniu, we wtorek we Wrocławiu prognozowane jest stopniowe rozpogodzenie. Nie powinno padać. Termometry pokażą do 24 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych i wschodnich. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie będzie raczej pochmurny. W ciągu dnia może spaść przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 st. C. Wiatr okaże się zmienny do wschodniego, słaby do umiarkowanego. Barometry pokażą w południe 988 hPa.