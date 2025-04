Pogoda na dziś, czyli wtorek 22.04. W wielu regionach spodziewane są opady deszczu, a lokalnie - burze. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru. Temperatura osiągnie nawet 24 stopnie Celsjusza.

Wtorek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północnym zachodzie oraz wschodzie i południu kraju miejscami pojawią się burze z gradem i opadami do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny, może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

We wtorek największą wilgotność powietrza odnotujemy na wschodzie, utrzyma się w granicach 80 procent. Na zachodzie jej wartość wyniesie około 70 procent. Odczujemy komfort termiczny, biomet będzie wpływał niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek zachmurzenie w Warszawie będzie umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu, po południu - burze z gradem. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany, w burzach - silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu, niewykluczona jest burza. Termometry pokażą do 17 st. C. Zachodni wiatr będzie, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu we wtorek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, niewykluczona jest burza. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, w burzy - silny. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu we wtorek okaże się umiarkowane i duże zachmurzenie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a w burzy silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie we wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, możliwe są przelotne opady deszczu, po południu niewykluczone są burze z gradem. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, a w burzach będzie silny. Ciśnienie lekko rośnie, w południe dojdzie do 988 hPa.

Autorka/Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl