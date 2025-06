We wtorek dominować będzie pogodna aura. Jedynie na północy i północnym wschodzie kraju na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych. Możliwe są także słabe przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północnym wschodzie będzie on okresami dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.