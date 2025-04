Pogoda na dziś. Wtorek 15.04 przyniesie w części kraju kolejną porcję opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. Utrudnieniem stanie się wiatr, który lokalnie może wiać dość silnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie okaże się duże lub całkowite, wraz z postępującymi od południa opadami deszczu z przerwami 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na południu opady mogą być większe, do 5-10 l/mkw. W północno-wschodniej połowie Polski będzie dość pogodnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym w drugiej części dnia. Miejscami nad Bałtykiem i w pasie samego wybrzeża prognozowane jest utrzymywanie się niskich chmur przez większą część dnia.

Nawet 24 stopnie

Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na południu Polski, przez 21 st. C na północnym wschodzie, do 23-24 st. C na Kujawach.

Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę, lokalnie, szczególnie w rejonie górskim, do 60 km/h.

Pogoda na wtorek 15.04 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

W większości regionów wilgotność powietrza we wtorek wyniesie w granicach 60-70 procent. Jedynie na południowym zachodzie przekroczy 80 procent. Na północy i wschodzie odczujemy ciepło, a na pozostałym obszarze - komfort termiczny. W części kraju aura będzie miała niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie należy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego z opadami deszczu w drugiej części dnia. Termometry pokażą do 22 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany lub silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie czeka nas pełne zachmurzenie oraz mgła lub silne zamglenie, w ciągu dnia zachmurzenie okaże się duże. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, początkowo słaby i zmienny, w drugiej części dnia - umiarkowany i dość silny, z porywami do 40 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu zachmurzenie okaże się umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego, po południu możliwe są bardzo słabe opady deszczu. Termometry pokażą do 22 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany lub dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 40-50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu czeka nas pochmurny dzień, ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany, a okresowo dość silny wiatr z porywami do 40 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 991 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie będzie pochmurno, spadnie przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr nadciągnie ze wschodu, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl