We wtorek zachmurzenie będzie duże i całkowite. W pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę wystąpią opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Pod koniec dnia słabo i przelotnie popada również w zachodnich regionach.

Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, przez 5-6 st. C w centrum, do 8-9 st. C na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.