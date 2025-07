W środę będzie pochmurno i popada deszcz. Szczególnie obfite opady prognozowane są od Podlasia, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Śląsk - tam w ciągu 12 godzin może spaść do 40-60 l/mkw. Poza tym na południu i wschodzie kraju pojawią się burze, w górach z opadami do 70-100 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C w centrum kraju i na Górnym Śląsku do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.