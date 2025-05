Na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Padać może dziś lokalnie na południu Polski (do 0,5 litrów deszczu na metr kwadratowy). Na termometrach zobaczymy od 10-11 st. C na północnym wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C lokalnie na południu i zachodzie. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.