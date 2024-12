Marznące mgły, mżawka i śnieg ziarnisty. Pogoda na sobotę

Sobota przyniesie pochmurną aurę, spodziewane są liczne zamglenia oraz gęste mgły utrzymujące się miejscami przez cały dzień. Okresowo pojawią się słabe opady mżawki. W rejonie górskim możliwe są marznące mgły i opady mżawki, a na krańcach południowo wschodnich - śnieg ziarnisty. Nieliczne przejaśnienia prognozowane są jedynie na południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Słaby wiatr na północy będzie wiał z południowego zachodu, na południu - ze zmiennych kierunków.