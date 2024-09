Sobota przyniesie pogodną aurę. Jedynie początkowo na północy Polski oraz w drugiej części dnia na wschodzie prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Opady pojawią się głównie w rejonie Wybrzeża oraz lokalnie na Podkarpaciu. Ich natężenie wyniesie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 18-19 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany, na północy silny i porywisty, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Powieje z zachodu i północnego zachodu.