W sobotę, czyli Dzień Zaduszny, na południu kraju początkowo będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym przez cały dzień prognozowana jest pogodna aura, jedynie w północnych regionach zachmurzenie będzie przejściowo wzrastać do dużego.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach na zachodzie rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.