W poniedziałek niebo nad Polską będzie pochmurne, ale wystąpią także przejaśnienia i rozpogodzenia, głównie w południowych i wschodnich regionach. W zachodniej części kraju i na Pomorzu może popadać deszcz do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju do nawet 11 st. C w południowej Polsce. Z południa powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z porywami sięgającymi 60-70 kilometrów na godzinę.