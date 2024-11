Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5 st. C w środkowej części kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę, na północy do 70 km/h, a w górach do 100 km/h.