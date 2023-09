Pogoda na dziś - piątek 29.09. Nawet 28 stopni

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na Pomorzu i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza w rejonie Pomorza Zachodniego do 27-28 st. C w centrum kraju i na Dolnym Śląsku oraz Podkarpaciu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie, na przedgórzu i w górach będzie dość silny.