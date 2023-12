Pogoda na dziś - piątek 01.12. Mroźno, a w części kraju także śnieżnie

Piątek w południowej i południowo-zachodniej części kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami śniegu do 2 centymetrów, a na przedgórzu i w górach spadnie go do 4-8 cm. W pozostałej części Polski pojawią się większe przejaśnienia, a w centrum oraz na Wybrzeżu spadnie do 1 cm śniegu.