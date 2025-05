W większości regionów niedziela przyniesie pochmurne niebo. Wystąpią rozpogodzenia, ale także opady deszczu do 2-5, lokalnie 10 litrów na metr kwadratowy. Największa strefa opadów, przebiegająca nad ranem od Dolnego Śląska po Podlasie, w ciągu dnia będzie wędrować na wschód. Na Podkarpaciu niewykluczone będą słabe burze z opadami do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na północy Polski, przez 17 st. C w regionach centralnych do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi do 40-60 kilometrów na godzinę. Silny okaże się jedynie w burzach.