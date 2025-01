Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza w pasie północnym, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9-11 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Okresami osiągnie prędkość do 40 kilometrów na godzinę, w rejonach podgórskich do 60-70 km/h, a wysoko w górach ponad 100 km/h.