Pogoda na dziś. W czwartek 4.09 termometry wskażą maksymalnie 28 stopni. Miejscami przelotnie popada i zagrzmi. Aura przeważnie korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna aura. Jedynie nad ranem na wschodzie i częściowo w centrum pojawią się liczne mgły i związane z nimi niskie zachmurzenie. W drugiej części dnia w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pojawi się przelotny deszcz i spodziewane są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na północy do 28 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje słaby wiatr południowy i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od 40 do 70 procent. Wszędzie odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w zachodniej połowie Polski, niekorzystne na południowym wschodzie, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek rano w Warszawie będzie pochmurno, ale w ciągu dnia niebo ma się rozpogadzać. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodny i słoneczny czwartek. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu dopisze słoneczna aura. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek nad ranem w Krakowie będzie pochmurno z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Opady deszczu nie wystąpią. Maksymalna temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 989 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl