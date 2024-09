W czwartek spodziewamy się pochmurnej aury z rozpogodzeniami w całym kraju. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, Polski pojawią się słabe, przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy na Pomorzu Zachodnim, a do 5 l/mkw. na pozostałym obszarze kraju.

Termometry pokażą maksymalnie od 18-19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 22-23 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny, porywisty, południowy wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 70-90 km/h.