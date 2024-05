Pogoda na dziś. Czwartek 09.05 będzie obfitował w dużą ilość słońca. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura osiągnie od 15 do 20 stopni Celsjusza.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza na Warmii i Podlasiu, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Z kierunku północno-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.