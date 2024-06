Środa na południowym wschodzie kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski będzie ono wzrastać do dużego i w niektórych miejscach pojawią się tam burze z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość 70-90 kilometrów na godzinę, lokalnie pojawi się grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunków zachodnich powieje na ogół słabo i umiarkowanie, na wschodzie silniej.

Warunki biometeo

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie zmienne. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Wiatr początkowo słaby, południowy, będzie skręcał na zachodni i się nasilał do umiarkowanego. Ciśnienie w południ spadnie do 999 hPa.