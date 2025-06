Długi weekend zacznie się burzowo. Co będzie dalej?

Pogoda na Boże Ciało i długi czerwcowy weekend. W najbliższych dniach warunki atmosferyczne będą zmienne. Jutro oraz w czwartek na niebie pojawi się sporo chmur, z których może popadać i zagrzmieć. Z kolei od piątku aura ma się poprawiać. W niedzielę dominować będzie słońce, a termometry pokażą nawet 28 stopni Celsjusza.

W środę Polska dostanie się na skraj układu niżowego Yannick znad Finlandii. Od północy wkroczy zatoka niżowa z chłodnym frontem niosącym więcej chmur i słaby przelotny deszcz na północy i północnym wschodzie kraju. Z kolei nad południowo-zachodnie i południowe regiony popłynie cieplejsze powietrze. W czwartek, czyli w Boże Ciało, wir niżowy przemieści się nad Rosję i mocniej wpłynie na pogodę w Polsce.

Do kraju popłynie umiarkowanie chłodne powietrze polarnomorskie z północy. Kłębić się będą chmury, z których na północnym wschodzie, wschodzie oraz południowym wschodzie kraju padać ma przelotny deszcz i wystąpią burze. Mocniej powieje północny wiatr. W piątek niż odsunie się dalej na wschód i ustąpi miejsca pogodnemu wyżowi, którego centrum ma wędrować znad Francji w kierunku Polski.

Od piątku pojawiać się będzie coraz więcej rozpogodzeń i słońca. Temperatura również stopniowo ma wzrastać wraz ze zmianą cyrkulacji powietrza z północnej na południowo-wschodnią i południową. Po Bożym Ciele chłodne masy powietrza będą stopniowo od zachodu ustępować miejsca masom łagodnym, ciepłym, w których temperatura pod koniec długiego weekendu przekroczy na zachodzie 25 stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na środę

Środa przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, a miejscami na północy i północnym wschodzie kraju przelotny deszcz do 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 20-21 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C miejscami na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na północy osiągający prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Boże Ciało 2025. Pogoda na długi czerwcowy weekend

W pierwszy dzień długiego weekendu, czyli w Boże Ciało, na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. W całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw. Z kolei na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju do, 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h, a w burzach silny.

Pogodnie będzie za to w piątek. Tylko na północnym wschodzie kraju może pojawić się więcej chmur kłębiastych. które przyniosą przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, a na wschodzie okresami dość silny wiatr.

Pogodna aura utrzyma się także w sobotę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnych kierunków.

Długi czerwcowy weekend zakończymy słonecznie. W niedzielę termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na północnym wschodzie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl