Termometry pokażą 35 stopni w cieniu

Kolejne dni upłyną pod znakiem upałów i gwałtownych burz. Będziemy pod wpływem typowo letniego frontu, któremu mają towarzyszyć nawałnice. Pod koniec długiego sierpniowego weekendu na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni Celsjusza.

- Polska dostała się pod wpływ płytkiej zatoki niżowej, związanej z niżami znad północnego Atlantyku - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, wschodzie, a także w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy, w niektórych miejscach zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-29 stopni Celsjusza na Pomorzu i Warmii, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, silny tylko podczas burz.

Prognoza pogody na weekend

W ciągu kolejnych dni, jak zapowiada synoptyk, nasz kraj "pozostanie w strumieniu gorącego zwrotnikowego powietrza, a jednocześnie krańce zachodnie i północne będą w strefie falującego frontu atmosferycznego".

- Nad Polską uaktywni się w typowy letni front burzowy, czyli linia nawałnic. Za nią napierać będzie od zachodu chłodny front atmosferyczny, pchany w naszą stronę przez masy powietrza znad Atlantyku, dlatego będzie pojawiać się dużo zachmurzenia kłębiastego, przelotne opady i burze. W miejscach silniejszego starcia między ciepłem z południa a chłodem z północnego zachodu zjawiska mogą być gwałtowne - zaznacza.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Od południowego zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw. oraz burze. Padać nie powinno jedynie we wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Pomorzu, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Od zachodu w głąb kraju będą przesuwać się przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw., a miejscami zagrzmi. Na ogół bez opadów dzień upłynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w środkowych regionach, do 35 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku wschodniego i południowego powieje słabo i umiarkowanie, tylko w trakcie burz - silnie.

Upał i silne burze

W poniedziałek początkowo zachmurzenie będzie umiarkowane, a później wzrośnie do dużego. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-40 l/mkw. a w niektórych miejscach także gwałtowne burze z silnym wiatrem. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w centrum Polski, do 34 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr okaże się zmienny, umiarkowany.

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. W południowych regonach będzie ono wzrastać do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw. oraz burze, zwłaszcza w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w środkowej części kraju, 30 st. C w Małopolsce. Będzie wiać północny i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps,dd

Źródło: tvnmeteo.pl