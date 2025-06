Pierwsze dni wakacji będą gorące. Jak ciepło się zrobi?

W najbliższych dniach zapanuje prawdziwie letnia aura. W weekend pojawią się gdzieniegdzie symboliczne opady deszczu. Nowy tydzień przyniesie znaczny wzrost temperatury.

Najbliższej doby pogoda w Polsce będzie kształtowana przez rozległy niż ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju. Za nim napłynie do Polski chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego znad Atlantyku. Noc przyniesie opady deszczu i burze na zachodzie, a później także w pasie centralnym. W drugiej części nocy się rozpogodzi.

Pogoda na piątek

W piątek rano na wschodzie kraju dopisze pochmurna aura, popada też deszcz. W ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na wschodzie możliwe są słabe burze z opadami do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 23-24 st. C w centrum, do 25-26 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny, zachodni i północno-zachodni wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Tylko przelotne opady

W sobotę na wschodzie Polski wystąpi zmienne zachmurzenie - od umiarkowanego do dużego, na zachodzie może być przejściowo całkowite. Lokalnie mogą pojawić się symboliczne opady deszczu poniżej 1 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 20-21 st. C na północnym wschodzie do 25-26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, umiarkowany, w porywach dość silny, dochodzący do 40-60 km/h.

Piątek przyniesie w całym kraju pogodną aurę. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, możliwy jest symboliczny, przelotny opad deszczu poniżej 1 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-22 st. C na północnym wschodzie do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowanie z północnego zachodu, na północy i wschodzie mogą wystąpić silne porywy.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Powrócą upały

W poniedziałek w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 st. C na Suwalszczyźnie do 28-29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiejący z północnego zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek niebo również będzie bezchmurne. Spodziewane są jednak nieco wyższe temperatury: od 26-28 st. C na wschodzie do 29-31 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl