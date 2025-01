Będzie ciepło, ale u niektórych spadnie deszcz. Pogoda na pięć dni

W nadchodzących dniach zapanuje bardziej wiosenna aura niż zimowa. Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła, we wtorek termometry mogą pokazać nawet 13 stopni Celsjusza.

Najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez zatokę niżu znad Morza Północnego ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego na zachodzie i północy Polski. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe, łagodne powietrze znad południowo-zachodniej Europy.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na zachodzie i północy Polski wystąpi całkowite zachmurzenie z opadami deszczu, miejscami przelotnymi, o natężeniu 2-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach dopisze dość pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 stopni Celsjusza na północy, przez 7-8 st. C w centrum, do 9-10 st. C na południu Polski. Powieje południowy, umiarkowany wiatr. W górach możliwy jest halny i porywy lokalnie przekraczające 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie na przeważającym obszarze kraju duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W drugiej części dnia na zachodzie Polski spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na północy, przez 8-9 st. C w centrum, do 10 st. C na południu Polski. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W górach prognozowany jest halny - tam wiać ma bardzo mocno, do 80 km/h, lokalnie powyżej 90 km/h.

Wtorek zapowiada się dość pogodnie, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Chmury pojawią się na północy i zachodzie oraz częściowo w centrum Polski, miejscami ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na północy kraju, przez 10-11 st. C w centrum, do 12-13 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr, umiarkowany, w górach dość silny, w porywach może rozpędzać się do 70-80 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem dość pogodnej aury. Tylko na północy wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6-7 st. C na północy kraju do 8-9 st. C na południu i w centrum. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

W czwartek będzie pogodnie, miejscami słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 st. C na północy kraju do 8-9 st. C na południu i w centrum. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

