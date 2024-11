Pogoda na 16 dni: zima zrobi pierwszy krok w stronę Polski

Pogoda na 16 dni

Po weekendzie będzie jeszcze dość ciepło, zwłaszcza na południu kraju, gdzie termometry wskażą nawet 9-10 stopni Celsjusza. Później, od czwartku, w całej Polsce zrobi się dużo chłodniej - na północy i wschodzie będzie około 0 st. C, a na zachodzie nie więcej niż 4 st. C. To zimne powietrze pozostanie u nas do końca tygodnia, po czym nastąpi ocieplenie i na południu znowu będzie około 10 stopni. Po kilku cieplejszych dniach ponownego ochłodzenia możemy spodziewać się na przełomie listopada i grudnia, bo wtedy temperatura obniży się do 2-3 st. C na wschodzie i 6-7 st. C na zachodzie kraju.