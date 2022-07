Pogoda na 16 dni: coraz mniej czasu do kolejnej fali upałów

Zaledwie kilkanaście stopni Celsjusza wskazywały termometry w Polsce w niedzielne popołudnie, a odpowiada za to chłodne - jak na lipiec - powietrze, które w tych dniach dociera do nas z północy. Taka cyrkulacja powietrza utworzyła się na skraju wyżu, którego centrum jest na zachód od naszych granic. Jednocześnie na wschodzie Europy jest niż i właśnie między tym niżem, a wspomnianym wcześniej wyżem, chłodne powietrze wędruje sobie z północy na południe, między innymi nad Polską (patrz mapa).

Temperatura podobna do weekendowej, a więc nie za wysoka z maksimum do 23 stopni, utrzyma się jeszcze na początku tygodnia, ale później wszyscy odczujemy wyraźne ocieplenie i będzie do 27 stopni. Kolejne dni przyniosą większą zmianę pogody i temperatury, bo po 18 lipca do naszej części Europy dotrze fala bardzo gorącego powietrza z Afryki i wówczas prawie w całej Polsce możemy spodziewać się ponad trzydziestostopniowych upałów.